Startschuss für vielseitige Jubiläumsmesse

Zahlreiche Firmen aus dem In- und Ausland präsentieren sich und ihre Produkte seit gestern wieder auf rund 34.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. An den Ständen erhält man Lederjacken, Küchenutensilien, Naturheilmittel, Schlafsysteme, Rollläden, Reinigungsmittel und vieles mehr. Heuer stehen zudem eine „ORF Vorarlberg Party-Night“, eine Präsentation des Vorarlberger Trachtenverbands, eine Artistik-Jubiläumsshow und eine Ausstellung zur Geschichte der Messe am Programm. Für viele Gäste sind aber „Messe-Hennele“, Modeschau, ein Besuch im Wirtschaftszelt oder der Weinkauf bei österreichischen Winzern weit stärkere Argumente für einen Besuch am Messegelände.