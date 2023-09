ÖVP-Chef Mahrer: War es doch ein Skandal zu viel?

Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer hat einen Lauf - im negativen Sinn. Mit seiner Videoserie zu angeblichen Missständen tappte er von einem Fettnäpfchen ins nächste. So vermutete er am Brunnenmarkt eine Problemzone, da dort ein Syrer „die Macht übernommen“ habe. In Favoriten interviewte er „besorgte“ ÖVP-Mitglieder als „Passanten“, und auf der Mariahilfer Straße rief er wegen eines mutmaßlichen Obdachlosen die Polizei, da dieser auf einer Bank schlief. Die Polizei musste dann ausrücken, um zu erklären, dass „ein Mittagsschläfchen nicht strafbar“ sei.