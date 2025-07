Wegen Rasern: Ärger um plötzliches Parkverbot

Klares Signal an die Roadrunnerszene

Favoritens Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) kündigte die neue Maßnahme Anfang Juni exklusiv in der „Krone“ an. Auch, um der Polizei endlich eine Handhabe zu geben. „Dann kann die Polizei wirklich jeden, der dort steht, auch anzeigen“, so der Bezirkschef. Die Anwohner hätten sich eine Lösung des Problems verdient. Das komme jetzt, auch mit einem klaren Signal an die Roadrunnerszene. Bisherige Vorschläge, auch aus der Bevölkerung, wären leider aufgrund von rechtlichen Hindernissen oder – wie im Falle des Nachtfahrverbots – durch einen Einspruch der Wirtschaftskammer gescheitert, heißt es aus der Bezirksvorstehung zur „Krone.