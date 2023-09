30 Müllsäcke in Vorarlberger Schlucht entsorgt

Es ist ein beispielloser Akt der Umweltverschmutzung: Am Montagmorgen entdeckten Bauarbeiter am Fundament der Rappenlochbrücke etliche Müllsäcke, einige waren bereits aufgeplatzt, deren Inhalt verteilte sich auf das gesamte Bachbett der Ebniterach. Offensichtlich hatten in der Nacht davor unbekannte Täter Müll in großem Stil von der Brücke geworfen.