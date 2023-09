Die Lehrlinge starten in ein neues Ausbildungsjahr

Die Energiezukunft liegt bei jungen Menschen voll im Trend. Das zeigt sich auch an der großen Anzahl an Interessenten, die sich bei der Kelag um einen Ausbildungsplatz beworben haben. Am Montag sind 36 Jugendliche aus ganz Kärnten in ihr erstes Lehrjahr gestartet. Das sind um 20 Prozent mehr als noch vor zwei Jahren.