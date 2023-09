Verwirrung um in Rumänien „abgestürzte“ Drohne

Die rumänische Regierung dementierte allerdings vehement. Man habe die durch die nächtlichen russischen Drohnenangriffe entstandene Lage „in Echtzeit“ beobachtet. Es werde „kategorisch“ bestritten, dass russische Drohnen rumänisches Staatsgebiet getroffen hätten, teilte das Verteidigungsministerium in Bukarest am Montag mit. Die russischen Angriffe auf die Infrastruktur an der Donau nahe der rumänischen Grenze hätten „zu keinem Zeitpunkt eine direkte militärische Bedrohung für das nationale Territorium oder die Hoheitsgewässer Rumäniens dargestellt“, hieß es weiter in der Erklärung des Ministeriums.