Hundequäler hortete auch Waffen und Drogen

Für die am Freitag bei einer Großrazzia der Polizei auf einem alten „Bauernsacherl“ in Ansfelden geretteten Hunde (die „Krone“ hat berichtet) muss der Aufenthalt in dem stockdunklen Kellerverlies des Hauses die Hölle gewesen sein. Zumindest vier Tiere konnten nur noch tot geborgen werden, 44 weitere - unter ihnen auch Welpen - befanden sich in einem erschreckenden Zustand. Abgemagert bis auf die Knochen, übersät mit Wunden, lagen sie in kleinen Zwingern, in denen teils kniehoch Exkremente lagen.