Eisbullen wollen nach Lektion gleich aufstehen

Testspiel war klare Sache

Wenngleich mit den Adlern in Mannheim schon heute das nächste große Kaliber wartet. Das in der Vorbereitung in Kitzbühel die Bulls bereits 6:3 besiegt hatte, seinen CHL-Einstieg mit dem Heim-4:2 gegen Bozen auch erfolgreich gestalten konnte. „Wir haben aber jetzt viele Informationen zu Mannheim, die uns helfen können“, sagte David, der gestern mit den Bulls noch in Skelleftea ein Training abspulte, erst am Abend via Karlsruhe zum achtfachen DEL-Champion anreiste. Das erklärte Ziel: sich teurer verkaufen und diesmal anschreiben – nicht nur bei den Toren, sondern auch bei den Punkten.