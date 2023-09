Lehrer gesucht: Vorerst droht aber kein Engpass

„Diese späte Ausschreibung ist nichts Ungewöhnliches“, versichert Bildungsdirektorin Isabella Penz. Es sei auch bereits eine Art Reserve für Ausfälle. Die große Pensionierungswelle soll ja ab dem Schuljahr 25/26 anrollen, speziell im Volksschulbereich, wo in den nächsten zehn Jahren fast die Hälfte aller Lehrer gehen werden. Für die bisher ausgeschriebenen Planstellen habe es genug Bewerber gegeben, heißt es. Zehn Prozent von ihnen seien Quereinsteiger aus ganz unterschiedlichen Berufen. Das Schuljahr könne also in Vollbesetzung starten. Oder wie es ein Mittelschuldirektor ausdrückt: „Die Personalsituation ist knapp, aber was uns zusteht, haben wir.“