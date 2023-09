Mit Musik und Gesang gemeinsam Brücken bauen

Eine soziale Musikschule, in der man für den Unterricht so viel bezahlt, wie man sich leisten kann. Wo Schüler unterschiedlicher Herkunft voneinander lernen können. Und nebenbei auch noch Sprachkenntnisse verbessert und soziale Brücken gebaut werden. Bei DoReMi steht genau das seit 2018 auf dem Programm. „Unsere Musikschule ist anders - auf die beste Art und Weise“, ist Leiter Omar Altayi stolz. „Unsere Vision ist eine Welt, in der jeder Mensch wertgeschätzt wird und sich wertgeschätzt fühlt.“