Bissverletzungen bei Kindern vorbeugen

Bei Bissverletzungen durch Hunde sind häufig Kinder die Opfer, Buben eher als Mädchen. Besonders kleine Kinder sind in Gefahr, da sie sich dem Tier gegenüber mitunter unberechenbar verhalten und ihm Angst machen. Der richtige Umgang sollte daher so früh wie möglich beigebracht werden. Lesen Sie außerdem, was im Notfall zu tun ist.