So riesig ist die Mure im Raurisertal

„Es ist unfassbar, welche Mengen hier ins Tal gespült worden sind. Siedlungsgebiete sind aus derzeitiger Sicht glücklicherweise aber nicht in Gefahr“, sagte Gebhard Neumayr, Gebietsleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung Pinzgau, nach dem Flug. Oberhalb von Kolm Saigurn sei das sogenannte Pilatuskar durch das Abfließen der Wassermassen 70 bis 100 Meter tief abgetragen worden, „selbst für mich in diesem Ausmaß eine völlig neue Dimension“, schilderte Neumayr, der davon überzeugt ist, dass das Auftauen des Permafrosts dafür verantwortlich ist. Das vermurte Gebiet in Kolm Saigurn besteht vor allem aus landwirtschaftlichen Flächen. „Hauptwohnsitze im Tal oder das Naturfreundehaus und das Hotel Ammerer waren und sind zum Glück nicht gefährdet, obwohl noch Unmengen an Material am Berg sind, die bei künftigen Unwettern ins Tal befördert werden könnten“, so Neumayr.