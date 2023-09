Todkranker Patient erhält horrende Spitalsrechnung

Zur Vorgeschichte: Nach einem Sturz wurde Peter N. (Name geändert) Mitte Juni in ein Landesklinikum eingeliefert. Im Zuge der Behandlung haben die Ärzte nicht nur einen Beckenbruch festgestellt. Tragischerweise lautete die Diagnose auch auf Krebs im Endstadium. In der Krankenakte sind zudem ein schlechter Allgemeinzustand und offene Wunden vermerkt. Dennoch legte man dem Mann eine Vereinbarung zur Unterschrift vor, die wohl kaum jemand bei wirklich klarem Verstand unterschrieben hätte.