Prinz Harry wurde erneut beim Flunkern erwischt

Kritik an Lügen in Memoiren

Schon in der Vergangenheit wurde so manche Anekdote, die Prinz Harry aus seinem Leben zuletzt breitgetreten hatte, als kleine Lüge enttarnt. So sollen sich Harrys Schilderungen rund um den Tod seiner Großmutter Queen Mum in seinen Memoiren „Spare“ von den wahren Ereignissen unterscheiden, fanden britische Medien heraus. Und auch die Erinnerungen an sein „Erstes Mal“ waren wohl ein wenig getrübt.