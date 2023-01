Harry: Schwindelei in seinen Memoiren aufgeflogen

Schonungslos ehrlich packt Prinz Harry in seinen Memoiren über sein Leben in der Royal Family aus. Kein Stein bleibt da auf dem anderen und an Vorwürfen gegen seine Familie fehlt es in den mehr als 500 Seiten von „Spare“ nicht. Doch während mehr und mehr schockierende Enthüllungen an die Öffentlichkeit kommen und der 38-Jährige in mehreren TV-Interviews immer noch ein Schäufelchen drauflegt, werden erste Stimmen laut, dass es der Herzog von Sussex mit der Wahrheit nicht immer ganz so ernst genommen habe.