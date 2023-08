Warum Männer schlechten Sex haben

Stefan (40) ist in einem Dorf aufgewachsen und erinnert sich an ziemlich schlechten Sex, auf den er sich eingelassen hat, obwohl er nicht wollte. Gezwungen hat ihn dazu niemand. „Ihr hat es Spaß gemacht, mir war es egal und fad war mir auch.“ Lustlos erfüllen Männer wie Stefan sexuelle Erwartungen und machen dabei unerwünschte sexuelle Erfahrungen. Was sind die Gründe, warum Männer nicht einfach Nein sagen?