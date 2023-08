Deutscher Frauenmörder nahm Leiche bei Umzug mit

Leiche bei Umzug mitgenommen und in Schuppen gelegt

Jahre später fiel der Polizei schließlich etwas Merkwürdiges auf: Obwohl Manfred G. seit rund zwei Jahren mit seiner Freundin in einem neuen Wohnsitz im Nachbarort Geilenkirchen lebte, hatte er noch das gemietete Haus in Süsterseel. „Da musste etwas von Interesse für ihn drin sein“, erklärt Leiter der Mordkommission, Michael Fritsch-Hörmann, die Überlegungen der Ermittler. Doch zur Überraschung der Ermittler wurde Dorotas Leiche schließlich in einem Schuppen beim neuen Wohnsitz entdeckt und nicht im Haus in Süsterseel, wo sie mit dem Verdächtigen gewohnt hatte. Ihr Ehemann hatte ihren verwesten Körper also beim Umzug unbemerkt mitgenommen.