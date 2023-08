Austria Salzburg streicht früh die Segel!

Nach fünf Runden ist Austria Salzburg in der Regionalliga West noch makellos und führt die Tabelle souverän an. Nicht nur deswegen gingen die Violetten als Favorit ins Auswärtsspiel im SFV-Landescup gegen den UFV Thalgau, der in der Salzburger Liga auf dem 14. Platz liegt. Doch wie so oft: Im Cup gelten eben eigene Gesetze! Schon zur Pause hatten die Hausherren aus dem Flachgau mit 2:0 geführt. Almir Omanovic (13.) und Franz Mrkonjic (27.) erzielten die Tore.