Westen soll Angriffe auf die Krim genehmigt haben

Die russische Seite meldete am Dienstagmorgen wieder, zwei ukrainische unbemannte Luftfahrzeuge zerstört zu haben. Sie sollen über dem Gebiet Tula südlich von Moskau geflogen sein. Zu Podoljaks Aussage bezüglich der Genehmigung westlicher Staaten hieße es, dass sich der Westen direkt am Krieg gegen Russland beteilige. Moskau habe damit die Möglichkeit, „gegen alle und jeden in den NATO-Staaten vorzugehen“, schrieb der ehemalige russische Staatschef, Dmitri Medwedew, auf Telegram. „Die Vorhersagen der Apokalypse rücken immer näher.“