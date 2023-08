Voest: Klarheit um neue Vorstände gibt‘s auf Raten

Nöbauer folgt auf Rotter

Denn: Einige Personalien in der Chefetage des von Linz (Oberösterreich) aus agierenden Unternehmens sind seit Dienstag-Mittag geklärt. Der Vertrag von Vorstandschef Herbert Eibensteiner wurde um fünf Jahre verlängert, läuft demnach bis 2029. Ebenso lange genießen auch Hubert Zajicek und Franz Kainersdorfer das Vertrauen. Außerdem fix: Reinhard Nöbauer (59) folgt mit 1. April 2024 Franz Rotter, der in Pension geht, als Leiter der High Performance Metals Division nach und zieht damit in den Vorstand ein.