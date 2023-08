Knalleffekt bei Voest: Urgestein will nicht mehr

Auch für Schwab und Rotter ist am 31. März 2024 Schluss

Am selben Tag endet auch der Vertrag von Peter Schwab, der als Leiter der Division Metal Forming ebenfalls aktuell Mitglied des Vorstands ist, und aus persönlichen Gründen für keine weitere Funktionsperiode mehr zur Verfügung steht. Ebenfalls ab 1. April 2024 nicht mehr an Bord wird High-Performance-Metals-Chef Franz Rotter sein. Er geht in Pension.