Lager voll, mehr Rabatte: Fahrradmarkt außer Tritt

Fast 60 Prozent des Umsatzes machte die Pierer Mobility AG im ersten Halbjahr 2023 in Europa, 28 Prozent in Nordamerika und Mexiko und konnte dabei den Umsatz weiter steigern. Nach sechs Monaten 2023 lag dieser bei 1,387 Milliarden Euro. Zwar gab‘s auch beim operativen Ergebnis ein Plus, der Gewinn nach Steuern ging allerdings im Vergleich zum Vorjahr zurück, sank auf 53 Millionen Euro.