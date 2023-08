Cathy Lugner zieht ins „Forsthaus Rampensau“

Wie ATV zudem verriet, wird die 33-Jährige gemeinsam mit Ex-Tennis-Rüpel Daniel Köllerer ins „Rampensau“-Rennen gehen. Köllerer brachte es in seiner Tenniskarriere bis auf Platz 55 der ATP-Weltrangliste und drückte der Tenniswelt als „Crazy Dani“ seinen Stempel auf. Der 40-jährige Oberösterreicher trat bei internationalen Turnieren an und stand für Kampfgeist - manchmal überbordenden Kampfgeist. Und so pflasterten auch Kontroversen seine Sportlerkarriere.