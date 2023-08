Die Hochwasser-Situation bleibt im Land angespannt

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Trotz der prognostizierten Wetterbesserung am heutigen Tag, steigen die Wasserstände entlang des Inns und der Donau in den nächsten Stunden weiter an, warnt das Landesfeuerwehrkommando OÖ. Im Idealfall entspannt sich die Lage dennoch imLaufe des Tages, es bleibt aber vage.