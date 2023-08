Inn steigt: In Schärding geht es um Zentimeter

In Schärding (OÖ) wird nur noch in Zentimetern gerechnet und gedacht: Der Inn ist dort in den Nachtstunden angestiegen. Der Wasserstand liegt derzeit bei ca. 680 Zentimetern. In den nächsten Stunden ist noch mit einem Anstieg auf rund 700 Zentimeter zu rechnen. Normal sind 390 bis 410 Zentimeter.