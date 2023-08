Schüsse an US-Uni: Ein Toter, Schütze festgenommen

An einer Universität im US-Staat North Carolina hat ein Schütze das Feuer eröffnet und ein Mitglied der Fakultät getötet. In einem Labor auf dem Gelände der University of North Carolina (UNC) in Chapel Hill waren am Montag um kurz nach 13 Uhr (Ortszeit) Schüsse abgegeben worden, wie Universität und Behörden am Abend mitteilten. Erst nach eineinhalb Stunden gelang der Polizei die Festnahme des mutmaßlichen Schützen. Die Hintergründe der Bluttat sind noch unklar.