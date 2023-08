Trump-Prozess: Richterin legte nun den Termin fest

„Super Tuesday“: Vorwahlen in 16 US-Bundesstaaten

Am „Super Tuesday“ finden in 16 der 50 US-Staaten Vorwahlen zur Kür des Präsidentschaftskandidaten statt, darunter in den bevölkerungsreichen Staaten Texas und Kalifornien. Experten gehen davon aus, dass der in den Umfragen haushoch vor seinen Kontrahenten führende Ex-Präsident an diesem Tag die Nominierung seiner republikanischen Partei praktisch in der Tasche haben wird.