Tiroler zertrümmerte mit Fäusten Zigarettenautomat

Da war einer wohl besonders schlecht gelaunt! Vor einer Trafik in Kirchberg in Tirol schlug in der Nacht auf Samstag ein 31-Jähriger mit seinen Fäusten auf einen Zigarettenautomaten ein und beschädigte diesen. Die Polizei konnte den rabiaten Mann schließlich ausforschen. Er wird angezeigt. Das Motiv ist unklar.