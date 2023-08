Trumps Polizeifoto sorgt für Spendenrekord

Trump musste Kaution in Höhe von 200.000 US-Dollar hinterlegen

Nach Terminen bisher in Manhattan, Miami und Washington musste sich Trump am Donnerstag in Atlanta wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit seiner Wahlniederlage 2020 formell festnehmen lassen. Er bleibt aber gegen eine zuvor ausgehandelte Kaution von 200.000 US-Dollar frei, sein Plädoyer wird am 5. September erwartet. Der 77-Jährige hat sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen.