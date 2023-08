Strategien gegen „böse“ Zellen im Blut

Forschung nach neuen Medikamenten

„Aufgrund der in den vergangenen Jahren zunehmenden Bedeutung der molekularen Untersuchungen konnten nun eine Reihe von neuen Medikamenten entwickelt werden. Einige dieser Arzneien sind bereits im Einsatz und haben unsere Behandlungsmöglichkeiten deutlich verbessert“, betont Doz. Dr. Heibl. „Viele sind noch in der Erprobungsphase und werden derzeit in klinischen Studien mit teilweise vielversprechenden Ergebnissen untersucht.“