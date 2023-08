„So großen Hagel habe ich bei uns noch nie erlebt“

„Das Unwetter kam sehr plötzlich - ein kurzer Sturm, dann ging sofort der Hagel los“, schildert Peter Völkl aus Ossarn in der Gemeinde Herzogenburg. Obwohl er dort schon lange lebt, hätte er noch nie so große Hagelkörner gesehen. Kurz und heftig verhielt sich das Gewitter - maximal eine Viertelstunde hätte der massive Hageleinfall gedauert, der dann in Regen übergangen sei, schildert der zweifache Familienvater, der auch Rot-Kreuz-Bezirksrettungskommandant in St. Pölten ist.