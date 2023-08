Vorarlberger mit Samuraischwert verletzt

Ein Mann ist in der Nacht auf Sonntag im Zuge eines Streits in einer Wohnung im Vorarlberger Kennelbach (Bezirk Bregenz) von seinem Widersacher mit einem Samuraischwert an der Hand verletzt worden. „Aufgrund der Gefährdungslage“ wurden mehrere Streifen sowie das Einsatzkommando Cobra beigezogen, teilte die Polizei mit.