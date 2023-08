Isabel Posch ist die Schnellste über 100 Meter

Ländle-Mehrkämpferin Isabel Posch hat beim Liechtenstein Athletics Championship 2023 über die 100 Meter einen neuen Vorarlberger Landesrekord aufgestellt! Die Lustenauerin, die erst kürzlich bei der Universiade in Chengdu (Chn) nach einer sensationellen Leistung die Goldmedaille im Siebenkampf geholt hatte, lief die 100 Meter in Schaan in blitzschnellen 11,53 Sekunden. Damit blieb Posch eine knappe Hundertstelsekunde unter der Bestzeit von Doris Röser (TS Lauterach), aufgestellt vor etwas mehr als 14 Jahren am 28. Juni 2009 im schweizerischen Chaux de Fonds.