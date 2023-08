Gefahr von oben: Nun setzen Einbrecher auf Drohnen

Noch vor 20 Jahren gaben Einbrecher ihre ausgekundschafteten Erkenntnisse über Wohnungsinhaber mittels Gaunerzinken – das sind in die Mauer eingeritzte Geheimbotschaften – an Komplizen weiter. So konnten sich diese über die Abwesenheitszeiten von Bewohnern informieren, um dann, wenn die Wohnung leer stand, mit speziellen Brechstangen (Gashaxn) die Eingangstür aufzubrechen.