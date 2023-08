Alle Details zum Coup bei Ministerin Edtstadler

Jeden Tag werden laut Kriminalstatistik in Österreich durchschnittlich knapp 17 Einbrüche (ein Drittel davon in Wien) in Wohnungen und Häuser angezeigt. Mehr als 6000, zumeist von professionellen „reisenden Tätern“ - nach dem Fall der Corona-Beschränkungen explodierte deshalb die Zahl der sogenannten Eigentumsdelikte wieder um mehr als 30 Prozent - verübt, wurden im Vorjahr verzeichnet. Nur etwa jeder vierte Fall kann aufgeklärt werden.