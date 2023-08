Der Countdown läuft: Ideen werden gesucht

Eingereicht werden können Projekte aller Art, an deren Planung und Umsetzung Jugendliche zwischen Juli 2022 und August 2023 aktiv beteiligt waren. Die Themen der Projekte sind unbegrenzt - ebenso wie die Art der Präsentation. Junge Menschen sollen so in ihrer Kreativität bestärkt werden. Am 18. Oktober werden die Projekte präsentiert.