Kult-Eisdiele in Wels ist in Turbulenzen geraten

Anwältin am Zug

Fest steht, dass jetzt die Anwältin am Zug ist, wie es weitergeht. Sie entscheidet, ob der Eissalon fortgeführt werden kann. Aus dem Umfeld des Eisspezialisten ist zu hören, dass es fix weitergeht, die Insolvenz das Ergebnis einer Schlamperei ist. Costantin ist in Wels eine Institution. Seit 1987 hat die Gelateria am Stadtplatz offen. Zu Beginn führte Papa Antonio das Geschäft mit dem selbstgemachten Eis.