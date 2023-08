Vorstoß der ÖVP: Keine Kassenbons unter 30 Euro!

Und ist der Einkauf noch so klein - ein Zettel hat’s zu sein! Denn an jeder Kassa muss zwingend ein Rechnung ausgedruckt und dem Kunden in die Hand gedrückt werden. Diese blütenweiße Rechnung darf erst außerhalb des Geschäfts entsorgt werden. Die Regelung gilt in Österreich seit 1. Jänner 2016 für alle Einkäufe, unabhängig von der Höhe des Betrages.