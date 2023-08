Staatssekretärin Plakolm, die türkise Reizfigur

Die Grünen spotten gerne über ÖVP-Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (28). Zuletzt der grüne Abgeordnete Michel Reimon via X (vormals Twitter): „Alt werden ist nix Schlimmes, und man kann es in Würde. Ja eh. Ich weiß. Trotzdem möcht ich nicht so alt werden wie Claudia Plakolm.“