Mit Reh-Gal zieht Boho-Flair in die Altstadt ein

Auf den Kleiderständern hängt schon Mode, auf den Ablagen stehen Schuhe, Taschen und Dekostücke. Ohrringe und Ketten werden auf den dafür vorgesehenen Halterungen in Szene gesetzt. „Hier geht ein Mädchentraum von mir in Erfüllung“, sagt Katrin Petrovic, während sie durch das neue Geschäftslokal namens Reh-Gal in der Altstadt 28 führt.