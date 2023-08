Linzer Traditionsfleischer zieht‘s ins Mühlviertel

Schweren Herzens muss Andreas Lackinger am kommenden Samstag, 26. August, die gleichnamige Koje des Fleischerunternehmens am Südbahnhof für immer zusperren. 1979 öffente das Geschäft erstmals die Pforten. Lackinger legt aber nur eine kurze Pause ein. In St. Martin im Mühlkreis fand er einen neuen Job.