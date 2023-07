Endlich verschärfte E-Scooter-Regeln in Kraft

Verkehrsrowdys, Alko-Cruiser, Tandem-Rider und jede Menge Falschparker – in den vergangenen Monaten wollten die Negativ-Schlagzeilen über rücksichtslose E-Scooter-Nutzer im Linzer Stadtgebiet nicht abreißen. Um der Sache wieder Herr zu werden, hatte Stadtvize Martin Hajart (VP) neue, schärfere Regeln angekündigt. Mit Mai versprach er außerdem mehr als 100 fixe Parkflächen in der Stadt. Doch diese konnten erst jetzt endgültig fertig markiert werden. Deshalb verwundert es nicht, dass der Unmut der Linzer zuletzt sogar noch größer wurde, nachdem die Gefährte nach wie vor kreuz und quer in der Innenstadt herumlagen.