Otto Normalverbraucher wird zum „Prinz von Linz“

Bürgermeister in Nebenrolle

Überraschungsgast im neuen Video ist auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, der seinen Unmut am ersten Video nicht hinter dem Berg hielt. Zur aktuellen Kampagne sagt er: „Linz macht Unmögliches. Die neue Kampagne untermauert allemal, wie vielfältig Linz ist und wie viel Potenzial in dieser Stadt steckt. Dieses Potenzial nutzen wir, um Innovationen zu pushen und für alle Generationen ein ausgewogenes Angebot zu schaffen. In Linz stehen ,Neues zulassen‘, Modernität und Weltoffenheit ganz oben im städtischen Leitbild. Und Linz scheut sich nicht davor, Veränderungen anzunehmen und Visionen zu realisieren.“