Schussvorfall in Tirol als unendliche Geschichte

Exakt 365 Tage ist es her, seit es in St. Johann zu einer Schussabgabe der Polizei kam. Zur Erinnerung: Um 5 Uhr in der Früh am 26. August 2022 geriet in Wörgl ein verdächtiger Kastenwagen ins Visier von Beamten. Zwei Tage zuvor war das Fahrzeug als gestohlen gemeldet worden. Drei Jugendliche - zwei Einheimische im Alter von 14 Jahren und ein 13-jähriger Russe - befanden sich in dem Wagen. Als sie die Polizisten sahen, drückten sie auf das Gaspedal. Bis nach St. Johann, mehr als 30 Kilometer, ging die anschließende Verfolgungsjagd.