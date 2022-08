Verfolgungsjagd in Tirol: 14-Jähriger angeschossen

Bahnverkehr betroffen, LKA ermittelt

Während des Einsatzes war auch der Bahnverkehr betroffen. Vorerst fahren keine Züge. Das Landeskriminalamt Tirol hat Ermittlungen aufgenommen. Inoffiziellen Meldungen zufolge soll es sich um einen Fahrzeugdiebstahl gehandelt haben. Bestätigen wollte dies das LKA noch nicht, es verwies auf die laufenden Ermittlungen. Der Kastenwagen war gegen 4.50 Uhr in Wörgl in eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle geraten. Dabei habe der Lenker die Flucht ergriffen, die letztlich erst in St. Johann endete.