Schüsse in Tirol: Ermittlung gegen zwei Polizisten

Nachdem am Freitag ein Teenager in St. Johann in Tirol von Polizisten angeschossen wurde, laufen nun die Ermittlungen durch Beamte aus Kärnten. Der Anfangsverdacht: schwere Körperverletzung. Die Dienstwaffen beider Polizisten wurden sichergestellt, ihren Dienst versehen sie aber weiterhin. Sie hatten am Freitagmorgen eine Gruppe Jugendlicher (13 und 14 Jahre alt) verfolgt, die in einem gestohlenen Kastenwagen geflüchtet waren - siehe Videobericht oben.