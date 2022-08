Zumindest neun Schüsse: Nach Knall Feuer eröffnet

Verfolgungsjagd, Schusswechsel samt Verletztem, Festnahmen: Es waren spektakuläre Szenen, die sich am Freitag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Unterland abgespielt haben. Am Nachmittag gab die Polizei bei einer Pressekonferenz in Innsbruck weitere Details bekannt. Mittlerweile konnten auch die zwei zunächst noch Flüchtigen, die jedoch vor der Verfolgungsjagd ausgestiegen waren, ausgeforscht werden.