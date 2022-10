Polizeischüsse auf Jugendliche: Gutachten fehlen

Fast zwei Monate ist es her, seit es in St. Johann zu einer wilden Schießerei gekommen ist. Zur Erinnerung: Am 26. August geriet in Wörgl um kurz vor 5 Uhr ein verdächtiger Kastenwagen in das Visier einer Polizeistreife. Zwei Tage zuvor war das Fahrzeug als gestohlen gemeldet worden. Der Beamte, der die Anzeige aufgenommen hatte, erkannte es natürlich auf Anhieb. In dem Wagen befanden sich drei Burschen: Zwei 14-jährige Österreicher und ein 13-jähriger Russe.