Zwei Moskauer Flughäfen setzten Flugverkehr aus

Flugverkehr wegen Drohnenangriffen unterbrochen

Der Flugverkehr der Moskauer Airports war bereits am Dienstag und Mittwoch wegen ukrainischer Drohnenangriffe kurzzeitig unterbrochen worden. Bewohner der russischen Regionen Tula und Kaluga hatten in der Nacht auf Freitag nach Berichten des russischen Online-Medienportals „Baza“ zuvor in sozialen Medien von Explosionen berichtet, die sie in der Nacht gehört hätten.