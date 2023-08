Beim Aufstieg fand Bergsteiger einen Toten

Opfer war alleine unterwegs

Bei dem Verunglückten handelt es sich um einen 70-Jährigen aus Hohenzell in der Nähe von Ried im Innkreis. Er war am Morgen alleine aufgebrochen und der Unfall dürfte kurz vorm Auffinden passiert sein. Da war der Alpinist am Aufstieg, dürfte aber den Steig - dieser ist laut Forenbeiträgen teilweise schlecht zu finden - verpasst haben und in unwegsames und steiles Gelände geraten sein. Dort war er dann abgestürzt. Er war alleine unterwegs und daher hatte den Unfall niemand mitbekommen.